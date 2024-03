Rossini e le sei Sonate per archi. Quartetto in scena a Casa Romei

Prosegue la rassegna del Conservatorio nel salone d’onore della dimora rinascimentale di Casa Romei (via Savonarola 28) con un concerto che vede protagonista il quartetto di fiati composto da Federica Bacchi (flauto), Claudio Conti (clarinetto), Chiara Santi (fagotto), Massimo Mondaini (corno). L’appuntamento è per oggi alle 17. La formazione insolita rispetto al tradizionale quartetto di legni (flauto, oboe, clarinetto e fagotto), eseguirà la trascrizione del clarinettista tedesco Beer (1744 - 1812) delle sei Sonate per archi di Rossini. La musica è brillante e piacevole ed evidenzia l’agilità degli strumenti, la presenza del corno inoltre contribuisce ad arrotondare la sonorità, solitamente un po’ secca, dei soli legni. Particolarmente curioso, originale ed efficace è poi il brano di Ernst Spiess che per la sua Ouverture si ispira ad una conviviale riunione di spensierati allegri bevitori.

Federica Bacchi, formatasi al Conservatorio Rossini di Pesaro prima e al Conservatorio di Winterthur poi, è vincitrice di concorsi a premio ed audizioni, collabora con teatro La Fenice di Venezia, Orchestra Regionale della Toscana, Orchestra Teatro Regio Parma, Orchestra Haydn Bolzano, Orchestra Teatro San Carlo di Napoli. Si è esibita anche all’estero in veste di solista e si esibisce con numerose formazioni da camera. Claudio Conti si è diplomato a 18 anni al Conservatorio di Pesaro. Durante la sua carriera si è interessato principalmente alla musica da camera, e in formazione duo clarinetto e pianoforte è stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali.

Massimo Mondaini, collabora con diverse formazioni cameristiche e numerosi enti tra cui l’orchestra sinfonica della Rai, teatro Verdi di Trieste, Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano. Attualmente è titolare della Cattedra di corno del Conservatorio di Ferrara. Chiara Santi formatasi al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto e alla Music-Akademie der Stadt Basel vince l’audizione per l’Orchestra del Centenario Verdiano e per l’Orchestra Cherubini entrando nell’organico della Filarmonica Arturo Toscanini diretta dal maestro Lorin Maazel. È membro stabile della Mahler Chamber Orchestra e della Lucerne Festival Orchestra. Ha tenuto lezioni sulla costruzione delle ance al festival di Muri, alla Hochschule der Kunste di Zurigo e alla scuola di musica di Fiesole.