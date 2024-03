"Rossini Flambé" in Pandurera

Divertente e scatenata sequenza di canti, testi e situazioni comiche, lo spettacolo ‘Rossini flambé’ del Teatro Due Mondi che domenica alle 17 sarà in scena alla Pandurera. Uno spettacolo per grandi e piccoli che racconta l’Italia, i suoi sapori e suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto caratteristico della nostra cultura popolare. E pensano alla cucina come luogo di convivialità. Regia di Alberto Grilli, con gli interpreti Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori.