Rossoni, il fondatore della città metafisica. Figura in chiaroscuro

Tra luci e ombre. E anche qualche bel (si fa per dire) "buco nero", che vede il punto più profondo nella firma delle leggi razziste. Era il 1938, una data tristemente nota. Se la storia necessita di uno sguardo oggettivo, è altresì vero che l’imparzialità non può che nascere dalla consapevolezza o, quantomeno, dalla conoscenza. Un’occasione, quella di una conoscenza oggettiva e critica, che verrà offerta da una serie di due incontri previsti alla Casa della Cultura di Tresigallo, condotti da Mauro Merlanti, docente di elettronica in pensione e studioso di storia locale, e da Lucio Scardino, critico d’arte e grande esperto di tutto quello che riguarda la storia dell’arte contemporanea.

L’idea è nata proprio dalla volontà di Mauro Merlanti di offrire due lezioni di introduzione ai corsi dell’Università per l’Educazione Permanente (Utef) di Ferrara, di cui il docente è coordinatore per la cittadina di Tresigallo. Il primo incontro si terrà venerdì 19 gennaio alle 17.30 e verterà sul personaggio di Edmondo Rossoni (nella foto). ‘Edmondo Rossoni, luci ed ombre – Biografia del fondatore di Tresigallo nel contesto storico della prima metà del ‘900’ è il titolo dell’evento. "Su Rossoni – spiega Merlanti – pare che la gente sia schierata. C’è chi vede Rossoni come mecenate e chi come un delinquente e gerarca, alla luce di un’informazione incompleta". Per questi motivi nella sua conferenza "vuole superare le interpretazioni di parte e fornire al pubblico un quadro storico completo e oggettivo della vita di Rossoni: la sua biografia verrà presentata in modo analitico, basata solo su dati di fatto da cui ogni partecipante potrà trarre le proprie conclusioni personali". Si parlerà del "Rossoni privato, del suo rapporto con Tresigallo e i tresigallesi", ma anche del "Rossoni sindacalista, rivoluzionario e poi gerarca fascista: non voglio rivalutare la sua figura. La firma sulle leggi razziali, più che un’ombra, è un vero buco nero".

Per il secondo incontro, del 30 gennaio, si tratterà di ‘Sculture novecentiste nella Tresigallo razionalista’, con Lucio Scardino. "Tutti gli studiosi – così il critico – si sono occupati dell’architettura di Tresigallo e mai delle sculture. Per la prima volta parlerò di personaggi sconosciuti, di sculture non firmate: presenterò un lavoro di ricerca complicato e inedito". Un esempio è il mausoleo di Rossoni, opera di Ugo Tarchi, ma anche la fontana ornamentale di artista ignoto o l’angelo di Enzo Nenci, dietro al mausoleo di Rossoni. "Queste, come altre iniziative – commenta la sindaca di Tresigallo, Laura Perelli –, hanno lo scopo di portare alla luce aspetti nuovi sulla genesi di Tresigallo, anche grazie alla passione di cittadini e associazioni, che affiancano il Comune nella promozione di un patrimonio architettonico di notevole importanza".