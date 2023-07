Rotary, passaggio di testimone al nuovo presidente Gravina

Al ristorante ‘da Giuseppe’ di Copparo, lo scorso 26 giugno si è tenuta la cerimonia del ‘passaggio del collare’ per il Rotary Club Alfonso II d’Este – Copparo. Un momento che ha segnato l’avvicendamento tra i presidenti del club, al termine dell’annata rotariana. Il presidente uscente Terenzio Motta, alla presenza della autorità distrettuali Rotary dell’Emilia Romagna e dei numerosi ospiti dei club di Poggio Renatico, Comacchio e Terre Pomposiane, San Giorgio di Piano e Bologna - Valle del Samoggia, ha tenuto il tradizionale discorso di chiusura del proprio mandato, ricordando tutte le iniziative ed i risultati conseguiti dal club copparese, sempre nello spirito ed in continuità con i principi fondativi dell’associazione. Subito dopo, il neo presidente eletto per l’anno 2023-24, Angelo Gravina, ha unito i propri saluti all’auspicio di saper garantire continuità nei successi della ‘squadra’ del presidente che lo ha preceduto, anticipando le numerose iniziative da realizzare. Inoltre, il club ha salutato l’ingresso di due nuovi soci: il tresignanese Ivan Galli ed il copparese Matteo Enrico Cesari.