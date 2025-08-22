"Rotatoria dedicata agli agenti antimafia deceduti"

Una rotatoria intitolata alla memoria degli agenti delle scorte antimafia medaglia d’oro al valor civile. La proposta è contenuta in un’interpellanza del capogruppo di minoranza Roberto Badolato (nella foto): "Sarebbe il giusto riconoscimento per questi servitori dello Stato, a volte passati in secondo piano, che sono morti consapevoli del pericolo al quale quotidianamente andavano incontro". Il leader della destra portuense ricorda che "in occasione dell’anniversario della strage di via D Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, in numerose località si è proceduto alla intitolazione di vie parchi o rotatorie a ricordo dei magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e agli uomini delle loro scorte". A Ferrara su iniziativa del Coisp, organizzazione sindacale indipendente della Polizia di Stato, è stata intitolata una rotatoria agli agenti vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, indicando nella targa commemorativa i nomi di ogni uno degli agenti e quindi non una generica formula ’Agenti delle scorte’, "al fine di rendere noti i nomi ai più sconosciuti, di persone che hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere". Di qui l’idea di fare altrettanto a Portomaggiore: "Anche il nostro Comune potrebbe valutare la possibile intitolazione di una rotatoria a questi a volte sconosciuti servitori dello Stato, in ricordo di questi eroi in divisa, uomini e donne che sono morti consapevoli del pericolo che correvano ma ancora di più del valore della loro missione, un gesto che non vuole essere solo simbolico ma profondamente morale". Già individuata la possibile collocazione: "Una ideale rotatoria potrebbe essere quella di via Carlo Eppi, all’ingresso del parcheggio del supermercato e sul retro della sede dell’Avis".

Franco Vanini