Rotatoria, i residenti chiedono risposte: "Presto miglioramenti"

"Rotatoria in via Ravenna si proceda alle modifiche per migliore la viabilità". A distanza di due anni – dopo il boom del traffico nei giorni di festa per la corsa al regalo – i promotori della raccolta firme ‘No alla rotatoria di via Ravenna’ Brunella Lugli, Marino Agosti, Stefano Ravaioli, Pietro Turri, Carlotta Rava e Monica Baglioni, sollevano la problematica che ha registrato la sottoscrizione di 751 cittadini. Una petizione che risale al 7 dicembre 2021. Si chiedeva "la rimozione della piccola rotatoria, di procedere alla sua sostituzione con una soluzione più efficace, prendendo in considerazione anche la possibilità di utilizzare lo spazio dell’ex distributore ora dismesso".

A questa petizione sono seguiti incontri con il sindaco, poi con l’assessore Nicola Lodi e i tecnici, il primo alla fine del 2022 e il secondo nell’aprile 2023. "In quegli incontri si è chiesto che venissero prese in considerazione – spiega la portavoce Brunella Lugli – misure per arginare il disagio creato dalla realizzazione della piccola rotatoria su via Ravenna, basandosi sulla valutazione degli attuali flussi di traffico. Abbiamo ricevuto indicazione per alcuni interventi, come la rimozione di alcuni dossi, sistemazione delle corsie in ingresso verso il supermercato ed uscita dalla città in prossimità della rotatoria". Nei mesi estivi del 2023 è stato eseguito un intervento di allargamento della carreggiata stradale in ingresso verso il supermercato Lidl. "Questa modifica – aggiunge Lugli – ma non è sufficiente ad attenuare il forte disagio per i residenti che si ritrovano in una situazione a dir poco esasperante di code". In alternativa alla rimozione della piccola rotatoria su via Ravenna in prossima del supermercato Lidl, i promotori della petizione hanno avanzato un’alternativa. "Nel corso dell’incontro con l’assessore e tecnici – spiegano – si è fatta un’ipotesi di studio affinché quel tratto possa essere a tre corsie. Di queste quella centrale destinata alla svolta a sinistra per l’accesso al supermercato in sicurezza, mentre le due laterali per lo scorrimento del traffico in entrata e uscita dalla città". In una nota ufficiale del dirigente del servizio mobilità, traffico e sosta è stato precisato che una terza corsia "avrebbe avuto un rigurgito in corrispondenza dell’attigua rotatoria fra le vie Comacchio/Ravenna".

Invece per la richiesta di utilizzare l’area dell’ex distributore su via Ravenna, il dirigente precisa che "richiede necessariamente tempi molto lunghi, oltre a reperire le risorse necessarie". Brunella Lugli aggiunge: "In questo tratto di via Ravenna con la rotatoria dal supermercato, esiste una ‘strozzatura’, fatto riconosciuto anche dall’assessore Lodi. A distanza di mesi dall’ultimo incontro, ci domandiamo quando si procederà, se non alla rimozione della rotatoria, almeno alla realizzazione di quelle modifiche per le quali gli amministratori si erano impegnati". Il vice sindaco e assessore Nicola Lodi precisa: "La rimozione della rotatoria in prossimità non è possibile, in quanto andrebbe incontro a gravi conseguenze in termini di sicurezza stradale. Abbiamo effettuato un primo intervento di allargamento della corsia con ingresso al supermercato, si sono riscontrati risultati positivi in termini di traffico. Nel merito di una modifica alla corsia in uscita da San Giorgio, stiamo valutando. E’ in atto uno studio di natura tecnica per un miglioramento della viabilità in termini pratici".