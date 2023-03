Rotatoria Morando, un’auto finisce contro un palo

Preoccupazione venerdì sera alla rotatoria del ‘Morando’, tra via Curato e la Statale. Erano le 20.30 circa quando un’auto ha imboccato la rotatoria e si è schiantata conto un palo dell’illuminazione, abbattendolo. Le persone all’interno non hanno avuto bisogno dell’ambulanza ma sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo, dovendo anche tranciare il palo irrimediabilmente danneggiato. La rotonda è dunque rimasta al buio e sono servite un paio d’ore di lavoro per il ritorno alla normalità.