Rotatoria nel nome di Bice Neppi

Un’iniziativa in ricordo della scienziata ferrarese ebrea. Ieri la cerimonia d’intitolazione a Bice Neppi (1880 - 1968). della rotatoria posta fra via Pontegradella e via Caretti. Un’iniziativa che segue un progetto della classe 2P dell’Istituto Copernico-Carpeggiani, in con l’associazione toponomastica Femminile (Roma) e nell’ambito della Giornata dell’Europa. Alla cerimonia l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli, il dirigente dell’Istituto Copernico Carpeggiani, Francesco Borciani, una rappresentanza dei docenti, tra questi Anna Morelli, che ha coordinato il progetto, e gli studenti delle classi 2ª P, 5ª A e 4ª A. "Si tratta di un momento importante – ha detto Gulinelli – per la nostra città, che permette di ricordare una donna che ha segnato la storia e vissuto in una delle pagine più terribili della nostra storia. Un plauso agli studenti e docenti". Bice Neppi è stata una brillante ricercatrice nell’ambito della chimica, appartenente ad una famiglia ebraica, allontanata dall’insegnamento accademico con le leggi razziali del 1938. E’ sepolta nel cimitero ebraico della città. "Ci sono voluti 60 anni per poterla ricordare – ha aggiunto il dirigente scolastico Francesco Borciani –. Devo ringraziare Anna Morelli e gli studenti per essere riusciti in questo progetto che porta alla luce il ricordo di una prestigiosa ferrarese".

Mario Tosatti