Rotatoria tra le vie Modena-Padova, lavori in corso durante la notte

Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell’accesso Nord Ovest della città, finanziati con fondi Pnrr. Nei prossimi giorni sono previsti interventi di riquotatura di alcuni pozzetti e chiusini e la realizzazione del manto stradale su tutti gli innesti e sull’anello della nuova rotatoria.

Per consentirne la realizzazione, dal 25 al 31 agosto, solamente in orario notturno, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, sarà completamente chiusa al transito veicolare la nuova rotatoria tra le vie Modena-Marconi-Padova. L’asse via Marconi-Lavoro sarà interrotto al normale transito veicolare tra via Michelini e la rotatoria con via Maverna.

I residenti e i veicoli (di lavoratori, fornitori, clienti) diretti alle attività commerciali presenti nell’area potranno comunque transitare nel tratto tra via Michelini e via Bongiovanni e nel tratto tra via Maverna e l’accesso all’area commerciale Coop presente su via Marconi. L’asse di via Modena sarà interrotto al normale transito veicolare tra via Eridano e via Padova: i residenti e i veicoli diretti alle attività commerciali potranno comunque transitare nel tratto tra via Eridano e l’accesso all’area commerciale Coop presente su via Modena.

Chi proviene da Cassana/Porotto ed è diretto verso il centro cittadino dovrà utilizzare le vie Schiavoni-Arginone-Trenti oppure le vie Eridano-Michelini-Padova. Chi proviene dal centro cittadino ed è diretto verso Cassana-Porotto dovrà utilizzare le vie Po-Marconi-Michelini oppure le vie San Giacomo-Bonzagni-Trenti. Chi proviene dalla zona di via Ferraresi e deve raggiungere la zona cittadina di via Modena dovrà utilizzare le vie Bonzagni-Trenti-Schiavoni. Chi proviene dal Veneto ed è diretto verso il centro cittadino potrà utilizzare direttamente via Padova. Chi proviene dal Veneto ed è diretto verso la zona cittadina di via Modena/Cassana-Porotto potrà utilizzare le vie Michelini-Eridano.