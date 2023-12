Rotoballe e attrezzi, domati due incendi

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati su due diversi incendi, uno a Ripapersico e l’altro in città. Il primo è quello accaduto nel Portuense. Nel rogo, scoppiato intorno alle 10 in via Molinellina, sono andati bruciati alcuni attrezzi e mezzi agricoli. All’origine, pare, il cortocircuito di un muletto fermo sotto una tettoia. Il secondo, nel pomeriggio, in un’area di campagna di via Pasetta, tra la città e Malborghetto. Qui sono andate in fiamme alcune rotoballe, pare a causa di un fuoco sfuggito al controllo di alcune persone che stavano cercando di allontanare delle vespe utilizzando il fumo.