Rotoballe in fiamme per quattro ore Ipotesi dolosa a Ponte Rodoni

Più di dieci rotoballe bruciate e un lavoro incessante, di oltre quattro ore, della squadra notturna dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Bondeno, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’antico invaso prosciugato dentro il quale erano state abbandonate. L’incendio è molto probabilmente doloso. Impensabile infatti, immaginare l’autocombustione in una fresca primavera e con le attuali temperature. Fiamme alte nel buio della campagne di Ponte Rodoni, visibili da molto lontano, nel cuore di quella zona disabitata ma unica, per i campi estensivi coltivati e l’aspetto naturalistico, conosciuta con il nome di ‘Vallone’. Terreni sconfinati, per una strada dove molto probabilmente, è stato agile per qualche malintenzionato, abbandonare il materiale e innescare la scintilla. E’ successo martedì sera. L’allarme è stato lanciato da un passante che transitava sulla strada asfaltata del Cavo Napoleonico, ad oltre un chilometro di distanza e che ha avvertito la centrale operativa di Ferrara spiegando di vedere fiamme alzarsi consistenti nel buio.

Non è agile, o comunque non è usuale infatti, immergersi quando cala la notte sulla strada sterrata che porta al luogo dell’incendio. Il vecchio macero si trova al termine della lunga strada che, dalla rotatoria della frazione di Ponte Rodoni, attraversa i campi seguendo il canale.

E qui, lontano dal centro abitato, in prossimità di una curva che il macero, un tempo usato per la lavorazione della canapa, giace oggi prosciugato. Un invaso, una piccola conca circondata dai campi. Quando i pompieri sono arrivati l’incendio era già in stato avanzato ma era evidente che le rotoballe che erano state abbandonate, erano rotte, divelte, non commerciabili. Probabilmente scarti di lavorazione agricola che non si sarebbero potute mettere sul mercato. I pompieri hanno operato con l’autopompa e l’autobotte utilizzando forti gettiti d’acqua per spegnere le fiamme e impedire la propagazione. Hanno lavorato dalle 20.30 della sera fino a quasi l’una di notte, impegnati poi a smassare e a fare la bonifica delle sponde, affinchè nessuna scintilla potesse propagarsi nei campi in un periodo di siccità che avrebbe potuto alimentare le fiamme. Un episodio che ancora una volta richiama l’attenzione sulle aree non abitate, dove i controlli sono più difficili e dove gli incendi non casuali, da una parte all’altra del vasto territorio di Bondeno, spesso riguardano materiali che hanno a che fare con smaltimenti che invece di essere fatti seguendo le regole, con dei costi, diventano abbandoni dati alle fiamme. Claudia Fortini