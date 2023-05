Rotonda e scoli sotto accusa della Consulta

CENTO

La rotonda ancora fantasma a Corporeno e i problemi di scoli a Molino Albergati sono al centro delle rimostranze della Consulta di frazione nei confronti dell’amministrazione comunale accusando di non dare informazioni. "Dallo scorso incontro della consulta con la presenza dell’amministrazione, ad ottobre 2022 in concomitanza della presentazione del bilancio comunale – dicono - non c’è stato modo di fissare nuovi incontri con loro, per avere aggiornamenti sull’evoluzione della progettualità della rotonda per Corporeno sulla strada provinciale 66. Le prime richieste informali risalgono agli inizi di febbraio, qualla formale di aprile, ma ad oggi l’amministrazione non è ancora stata in grado di indicare una data per un incontro con la consulta e la comunità di Corporeno e Molino Albergati". Sottolineano che l’incontro è anche per porre all’attenzione della giunta le problematiche legate alla mancanza di corretta manutenzione delle scoline, specialmente a Molino Albergati. "Durante le piogge hanno determinato allagamenti delle vie e criticità al sistema fognario – dicono - in quanto la rete fognaria di Molino scarica direttamente nelle scoline che fiancheggiano Via Maestra e via Pilastrello". E puntualizzano. "Crediamo che la funzione della consulta sia quella di collaborare con il Comune per riportare i problemi della frazione e lavorare insieme per trovare soluzioni – chiudono - ma al momento non abbiamo trovato ascolto e supporto".