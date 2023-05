"Rotonda in via Ravenna, basta soluzioni tampone"

Probabilmente è la rotonda più odiata dai ferraresi. Stiamo parlando di quella in via Ravenna, in prossimità del supermercato Aldi e, ormai da diversi mesi, al centro di aspre polemiche specie da parte dei residenti. Questa volta invece a tornare sulla questione viabilità sono i consiglieri di ‘Ferrara Nostra’, Francesca Savini, Luca Caprini e Catia Pignatti che chiedono "soluzioni definitive e non palliative".

In una missiva indirizzata al sindaco Alan Fabbri e al vicesindaco e assessore alla Mobilità, Nicola Lodi i tre consiglieri insistono sull’ "evidente criticità nell’organizzazione della circolazione dei veicoli su via Ravenna a seguito della realizzazione del supermercato Aldi e di tutta la riqualificazione ad esso antistante" che genera "enormi disagi a chiunque entri o esca dalla città, sia in termini di perdita di tempo, sia per l’aumento spropositato di emissioni inquinanti dovute allo smog del traffico che non defluisce correttamente". Va detto, che l’amministrazione durante il recente incontro con i cittadini, cui aveva partecipato proprio il vicesindaco Lodi, aveva proposto una soluzione per ridurre i disagi. Tuttavia, secondo i consiglieri, non è sufficiente. "Considerando che la gravità della situazione esige interventi risolutivi e non palliativi come quelli proposti e che la libera e fluida circolazione sulla via Ravenna rappresenta un bene primario per la vita della città, per cui non deve trovare limiti in considerazioni diverse dall’interesse pubblico – si legge nella nota - chiediamo quali siano le ragioni ostative alla rimozione della rotatoria antistante il supermercato Aldi, in attesa di una progettazione ad ampio raggio, da realizzarsi con il prossimo Piano urbanistico generale, che offra a quella parte strategica della nostra città un assetto equilibrato di distribuzione di spazi, pensati sulle reali esigenze dei cittadini e sulla natura storico-ambientale e artistica del territorio".

Non solo. Savini, Pignatti e Caprini chiedono se "non sia opportuno trovare una soluzione urgente e definitiva al problema, avvalendosi di qualificate competenze tecniche, diverse da quelle che hanno approvato le opere realizzate. Infine, desideriamo sapere se le eventuali spese per il ripristino della corretta viabilità siano interamente imputabili al bilancio comunale". Insomma la questione rimane moto calda e questo dossier prima o poi in qualche modo dovrà essere affrontato. Soprattutto perché rischia di creare, a fronte di questi presupposti, un’ulteriore spaccatura all’interno della maggioranza. I tre di ‘Ferrara Nostra’ in più occasioni – anche su piani strategici come Feris – non hanno fatto mancare la loro ferma critica all’indirizzo della maggioranza, votando contro in consiglio comunale. Bisogna fare qualcosa di "risolutivo", rimarcano i consiglieri. Anche alla luce del fatto che "numerose e frequenti sono state le proteste dei cittadini e le ripetute sollecitazioni avanzate anche da noi senza che, tuttavia, l’amministrazione comunale abbia fatto nulla fino ad oggi per eliminare i disagi segnalati".

Federico Di Bisceglie