Rottamazione quater No stralcio diretto sotto i mille euro

Ribadendo la sua posizione, il Comune ricorda che per la ‘rottamazione quater’ si avvicina la scadenza del 30 aprile. "Il Comune non aderisce al meccanismo automatico di stralcio parziale di interessi e sanzioni per le cartelle fino a 1.000 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2023 – ricorda l’assessore Carlotta Gaiani – si è scelto una politica attiva virtuosa, facendo sì però che lo sconto di interessi e sanzioni venga concesso solo a chi si impegna a pagare il proprio debito per il capitale". La rottamazione quater riguarda le cartelle in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. "Per accedere allo sgravio il contribuente si deve attivare presso l’Agenzia Entrate-Riscossione entro la fine di aprile, manifestando l’intenzione di pagare la quota capitale, con l’abbuono di interessi e sanzioni".