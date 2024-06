Rottura idrica a Ponte. Acqua e ingenti danni. La nuova condotta entro la fine dell’anno

Nel piccolo centro di Pontelagoscuro sarà realizzata una nuova condotta idrica entro la fine dell’anno. Si tratta di quanto annunciato dal Gruppo Hera, a seguito dell’ennesima rottura, la terza nel giro di pochi anni, della condotta principale in uscita dalla centrale di Ponte posta sulla via Savonuzzi, strada principale d’ingresso alla frazione. Un fatto, l’altro pomeriggio, che ha provocato allagamenti anche di altre strade quali via De Amicis e via Montefiorino. In quest’ultima la situazione è perdurata per più tempo, con i residenti che hanno dovuto spazzare via l’acqua dalle cantine. Emblematico la situazione di una mamma con tre figli, che ha visto bagnarsi tutto e rendere inutilizzabile la scorta alimentare.

Ieri, intanto, sono proseguiti i lavori di sistemazione del marciapiede, procedendo al riporto di materiale a tamponare il tratto di marciapiede franato. La forza dell’acqua, infatti, ha prima inalzato il massetto per poi implodere. Personale del Gruppo Hera ha proceduto anche a delimitare l’area di cantiere interessato dall’intervento, il tutto per oltre dieci metri di marciapiede, che sarà completamente da realizzare e conseguentemente non transitabile dai pedoni fino al termine dei lavori.

Un’altra situazione monitorata è quella del centro sociale ‘Il Quadrifoglio’ di via Savonuzzi. La rottura della condotta idrica, infatti, si è verificata proprio frontalmente al centro, con l’acqua che ha invaso tutta la superficie interna del bar ed altri locali. I volontari hanno fin da subito iniziato a spazzare via l’acqua e il fango. Ieri pomeriggio alcuni soci erano seduti nell’area esterna, ma non potevano ancora entrare. Alcuni di loro raccontano: "Il bar non è ancora fruibile, perché stanno lavando tutto a causa dell’acqua entrata dalla rottura della condotta, quindi attendiamo che tutto sia finito".

L’importante fuoriuscita d’acqua dalla condotta guasta è stata risolta da un primo pronto intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno prosciugato il liquido che aveva invaso le vie Savonuzzi e De Amicis, con il contestuale lavoro dei tecnici di Hera, i quali grazie ad una manovra specifica sulla rete hanno fermato la perdita. Ciò ha consentito anche di limitare al minimo le interruzioni del servizio alle utenze della zona. Nel merito della richiesta dei residenti, espressa nuovamente dopo l’ennesima rottura e allagamento, di una sostituzione totale della condotta idrica, Hera dovrebbe intervenire entro dicembre prossimo, come spiegato ed annunciato in una nota: "Il rinnovo completo della condotta sarà oggetto di un importante intervento finanziato dal Pnrr, il cui avvio è programmato entro la fine dell’anno".