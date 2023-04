Rottweiler fa cadere un ciclista Una multa per i proprietari

Il cane scappa dal cortile di casa, attraversa la strada e spaventa un gruppo di ciclisti di passaggio, facendone cadere uno. Una disavventura che si è trasformata in un caso giudiziario approdato ieri in secondo grado di giudizio, dopo un primo vaglio del giudice di pace. Imputati per il reato di lesioni colpose sono un uomo e una donna di 43 e 44 anni residenti a Riva del Po. I due sono accusati di non aver custodito adeguatamente il loro Rottweiler, il quale, nell’aprile del 2019, durante un temporale era uscito dal giardino della loro abitazione provocando la caduta di un ciclista che rimase ferito a una spalla. Secondo l’accusa, la coppia non avrebbe adottato tutte le precauzioni necessarie, tra cui verificare che il cancello fosse chiuso e contenere le possibili reazioni del quadrupede al temporale. Il giudice di pace aveva condannato i proprietari del cane a 300 euro di multa. Sentenza appellata e confermata ieri mattina dal tribunale monocratico.