Roulotte, porticato e recinzione. Occupa le dune del lido di Volano, maxi multa e arresti domiciliari

Roulotte, porticato in legno, recinzione, un bel cancello. Aveva trasformato le dune, a ridosso degli stabilimenti balneari del lido di Volano, nel suo buen retiro. E a nulla erano serviti gli inviti del comune di Comacchio di demolire e sloggiare. All’abusivo della spiaggia, 64 anni di Codigoro, è arrivata una multa salata – 30mila euro – e dovrà scontare un anno ai domiciliari, le pareti di casa la sua prigione.

Venerdì, nel corso del pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Codigoro si sono presentati con l’ordine di detenzione domiciliare firmato dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ferrara. L’uomo era stato condannato a un anno di reclusione da scontare nella sua abitazione e al pagamento di una maxi sanzione. I reati risalgono al 2019, un po’ di anni fa, ma la ruota della giustizia gira. Prima o poi arriva sempre. Nel corposo fascicolo dell’indagine, che era stata avviata dal Nucleo Forestale Carabinieri di Comacchio, prove, testimonianze e documenti di una vera e propria lottizzazione abusiva con occupazione di spazio demaniale e la realizzazione di opere senza lo straccio di un’autorizzazione. L’uomo, amante forse dei luoghi vista mare, aveva messo radici su un’area demaniale al confine di uno stabilimento balneare di Lido di Volano. Da una parte gli ombrelloni, dall’altra c’era lui.

In quell’area, che in un certo senso aveva trasformato in una sua proprietà, aveva piazzato due roulotte e un’auto. Non contento, aveva poi costruito un porticato in legno proprio per abitarci, delimitando l’area con una recinzione in rete metallica. Per entrare dovevi chiedere permesso, varcare un cancello. Inoltre, aveva fatto degli scavi nel terreno e nella sabbia, rimuovendo la vegetazione, sfregio all’ambiente delle dune. I permessi? A lui non servivano. Nonostante le ordinanze, che erano state varate dal Comune di Comacchio, ordinanze che a più riprese gli avevano imposto il ripristino dello stato dei luoghi, l’uomo aveva sempre fatto orecchie da mercante. Il troppo stroppia. I carabinieri sono saliti in auto, acceso il motore per metere la parola fine. L’abusivo è stato accompagnato a casa a Codigoro, dove sconterà la pena. Addio portico vista mare.

Mario Bovenzi