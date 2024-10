Rpc, si votano i rappresentanti: "Per stimolare le scelte del Comune"

C’è tempo fino al 31 ottobre ad Argenta per presentare la candidatura a componente degli Rpc – Rappresentanti di partecipazione cittadina –, uno strumento di organizzazione e partecipazione democratica, particolarmente importante per un Comune di grande estensione territoriale come quello di Argenta. Le elezioni si terranno il 1° dicembre: i rappresentanti di partecipazione cittadina sono costituiti su base totalmente volontaria e agiscono al fine di stimolare il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di governo della comunità. Si fanno interpreti e promotori delle legittime istanze dei residenti nelle frazioni, proponendo un dialogo costante con l’amministrazione comunale. Sono istituiti su regolamento comunale e sono legati al mandato del sindaco, per questo vengono rinnovati a ogni cambio di amministrazione.

Il voto è aperto a tutta la cittadinanza, si può candidare chi è residente ad Argenta, nella frazione a cui si riferisce la rappresentanza, oppure residenza nel comune di Argenta, titolari di un’impresa o un’attività, o affiliati a un’associazione con sede nella frazione di riferimento; oppure, infine, con residenza per almeno dieci anni continuativi nella frazione di riferimento, anche se residenti altrove.

I candidati devono inoltre avere almeno 16 anni e godere dei diritti civili e politici connessi all’elettorato attivo e passivo. Ogni frazione e il capoluogo avranno un seggio istituito e lo svolgimento del corretto voto sarà garantito dalla presenza dei consiglieri di maggioranza e minoranza che si renderanno disponibili e dai volontari Rpc che non si ricandidano. "E’ un organo di partecipazione e rappresentanza per noi importantissimo – afferma Nadia Cai, assessore al Decentramento - Gli Rpc sono stati, e saranno, le voci delle piazze che rappresentano, impegnati in un dialogo privilegiato nell’ambito del processo decisionale per il governo delle nostre comunità. In questi anni sono stati presidio costante e appassionato, e grazie al lavoro di raccolta delle istanze, gli Rpc hanno aperto dei canali che permettono all’amministrazione di conoscere a fondo i problemi, o le proposte, i progetti, dei concittadini, da Santa Maria Codifiume ad Anita. Contiamo che la partecipazione alle prossime elezioni sia ampia, sia per quanto riguarda chi si dà disponibile per interpretare questo importante ruolo, sia per i cittadini che andranno a votare per eleggere i propri rappresentanti". Franco Vanini