Rsa, domani in consiglio comunale si discute l’aumento delle rette

Domani alle 18.30 una nuova seduta del consiglio comunale che sarà possibile seguire sia in presenza che via streaming. Dopo le comunicazioni del sindaco, il primo ordine del giorno tratterà dell’aumento della tariffa Rsa legata alla delibera della Regione Emilia Romagna, proposto dal Gruppo Fratelli d’Italia. "Ci sarà un importante rincaro delle rette delle strutture per anziani e disabili: oltre 120 euro al mese, scattato dal primo gennaio a seguito di specifica delibera regionale dello scorso 18 dicembre – scrivono i consiglieri – i sindacati hanno già fatto sentire la loro voce poiché, a loro detta, la Regione ha deciso tali aumenti in modo unilaterale, a carico di anziani e disabili ospiti nelle strutture e non calibrate sulla base Isee, con un forte impatto sulle famiglie". E parlano di Comuni che, aumentando le rette di 1500 euro l’anno, potrebbero trovarsi in difficoltà ad integrare le rette dei cittadini che non riusciranno a far fronte a questo aumento improvviso. "Durante la seduta del Ctss del 18 gennaio i sindaci di centrodestra si sono astenuti sulla valutazione della delibera mentre quelli di centrosinistra hanno firmato una lettera dove evidenziano le necessità di questi aumenti – proseguono – chiediamo che Consiglio e Giunta intervengano presso la Regione affinché venga ritirata la delibera, esprimendo una posizione netta e contraria a tali aumenti". Si parlerà anche del contributo di 25mila dato dalla Regione per la valorizzazione e promozione del Guercino a livello regionale e si chiuderà con le interrogazioni.