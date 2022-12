Ruba 12 chili di tubi di rame Arrestato e condannato

CENTO

Il buon orecchio dei vicini di casa e la prontezza di intervento dei carabinieri, ha fatto sì che un grosso furto di rame non andasse a buon fine, tanto da cogliere sul fatto l’uomo che si è reso protagonista del fatto e che è stato arrestato. E poi condannato a un anno e nove mesi di reclusione, con pena sospesa e con la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ferrara. Tutto si è svolto nella serata di giovedì, attorno alle 21 quando i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Cento hanno arrestato un quarantacinquenne che stava commettendo il furto in un’abitazione in via di ristrutturazione. Episodio accaduto a Casumaro, per mano di un italiano, residente fuori provincia e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva infatti cercato di approfittare dell’assenza dei proprietari dell’immobile, sul quale si stavano facendo dei lavori ed era riuscito ad introdursi all’interno dove poi era riuscito a impossessarsi delle tubature di rame che erano lì pronte per essere destinate all’impianto di riscaldamento. Il bottino sarebbe stato del peso complessivo di 12,5 chilogrammi, portando via anche un grosso paio di forbici e curiosamente arricchito anche da una sella per bicicletta. Presi i tubi, piegati, messi dentro una sporta e pronto a saltare sullo scooter col quale era arrivato. Non aveva però fatto i conti con il buon orecchio dei vicini di casa che, uditi dei rumori sospetti provenienti dall’interno dell’abitazione accanto, hanno subito allertato la linea d’emergenza 112 che ha visto arrivare prontamente i carabinieri e scattare le manette. L’immediato arrivo della gazzella dei carabinieri ha permesso di fermare l’autore del furto, riuscendo a bloccarlo mentre scavalcava il muro di cinta nel vano tentativo di darsi alla fuga. Azione efficace dei militari che sono riusciti ad acciuffare l’uomo, togliendogli anche dalle mani il prezioso bottino di rame, definito anche oro rosso per il suo valore. La refurtiva recuperata è stata dunque restituita al legittimo proprietario e l’uomo è stato tratto in arresto. Nel pomeriggio di ieri, si è completato l’iter giudiziario e il quarantacinquenne è stato portato a comparire davanti al Giudice monocratico del Tribunale estense che, nel convalidare l’arresto, lo ha anche condannato ad un anno e nove mesi di reclusione, pena sospesa, ma con divieto di dimora nella provincia di Ferrara.

l.g.