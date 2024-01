Ruba abiti e picchia il titolare, arrestato per rapina

LAGOSANTO

È stato arrestato per rapina impropria dopo avere rubato in un bazar di Lagosanto e avere oltraggiato i carabinieri accorsi dopo la denuncia del furto. A finire dietro le sbarre un marocchino di 37 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, lo straniero avrebbe rubato capi di abbigliamento, e poi, una volta scoperto, il trentasettenne ha cominciato a discutere con il padre della titolare dell’esercizio, perché accorso in auto della figlia e per aver cercato di impedire la fuga del presunto ladro.

L’episodio è accaduto nella tarda serata di lunedì quando, dopo essersi spogliato il marocchino è uscito dal negozio con gli abiti del negozio a cui precedentemente aveva tolto il cartellino del prezzo e l’antitaccheggio. Per poi cercare rifugio in bar poco distante. La titolare del negozio, dopo aver scoperto il furto, ha cominciato a chiedere aiuto. Ma lo straniero, forse sotto l’effetto di alcool, è tornato indietro, iniziando a discutere con lei. Oltre a rubare ancora, questa volta un paio di occhiali. da qui l’intervento del padre della titolare che è poi stato colpito alla mano da un oggetto lanciatogli dal marocchino. I carabinieri di Codigoro sono intervenuti dopo la richiesta di soccorso della titolare e lo hanno arrestato per rapina impropria. Oggi l’udienza di convalida.