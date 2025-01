Ruba alcolici al market e scappa: preso dai militari

Era stato notato dalla sicurezza di un supermercato mentre riempiva un carrello della spesa con decine di alcolici, ma la sua condotta aveva dato nell’occhio e suscitato più di un sospetto, e i controlli sono immediatamente scattati.

Così, quando si è accorto di essere stato scoperto, si è dato alla fuga per le vie del centro di Cento, sperando di farla franca e aggirare i controlli.

La vigilanza del supermercato ha chiamato subito la Centrale Operativa di Cento all’utenza 112 e i militari hanno poco dopo individuato l’uomo nell’androne di una palazzina dove aveva cercato di nascondersi, evidentemente invano.

Lo stesso, ben conosciuto dai militari della Stazione guerciniana, che nel mese di ottobre dello scorso anno lo avevano tratto in arresto per furto in abitazione insieme ad un complice, non solo è stato denunciato alla Procura estense per tentato furto, ma contestualmente gli è stato notificato un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Cento per la durata di ben tre anni.

La refurtiva, del valore di oltre 300 euro, è stata subito restituita all’esercizio commerciale.

re. fe.