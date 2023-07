Ruba alcolici e fugge Arrestato un 28enne Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ferrara per aver forzato l'ingresso di un magazzino per rubare alcolici. Con lui sono stati trovati arnesi da scasso. La refurtiva è stata riconsegnata all'avente diritto. Il giovane è stato rimesso in libertà dal giudice.