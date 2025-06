Ruba alimenti dal supermercato. Scoperto e arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di giovedì, un uomo di 38 anni è stato notato dai dipendenti di un supermercato di via Ungarelli mentre si aggirava con fare sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo, ritenendo di non essere visto, aveva rubato dagli scaffali alcuni generi alimentari, per un valore complessivo di circa 100 euro, li ha nascosti sotto la giacca che indossava e poi ha cercato di allontanarsi dal supermercato senza fermarsi alle casse. L’uomo è stato raggiunto dal personale dell’esercizio commerciale che, contemporaneamente, ha contattato il 112. In pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia che, dopo averlo perquisito, ha recuperato la refurtiva restituendola al titolare. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e subito rimesso in libertà.