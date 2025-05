Ruba ambulanza in ospedale, ma si schianta poco dopo

Ferrara, 3 maggio 2025 – Inizialmente sembrava un normale incidente, seppure con un mezzo di soccorso coinvolto. Con il passare dei minuti, però, la situazione ha iniziato ad apparire molto più complessa. E al limite dell’incredibile. L’ambulanza era infatti stata appena rubata dall’ospedale, approfittando di un momento in cui era stata lasciata incustodita per scaricare un paziente.

Poco dopo però, il conducente del mezzo si è schiantato contro il sottopasso a pochi metri di distanza dal Sant’Anna. L’uomo, uscito illeso dall’ambulanza, è un tunisino sui trent’anni, la cui posizione è ora al vaglio della questura (sia dal punto di vista dell’immigrazione che da quello dell’incidente). Secondo le prime ricostruzioni lo straniero, forse presente proprio in quei momenti al pronto soccorso, avrebbe notato il mezzo incustodito e si sarebbe messo alla guida. Tuttavia, non essendo in grado di guidarlo ha percorso soltanto pochi metri prima di schiantarsi. La polizia, intervenuta sul posto, sta ascoltando alcune testimonianze utili a ricostruire i dettagli dell’accaduto.

f. m.