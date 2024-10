Ruba attrezzi e minaccia: denunciato

TRESIGNANA

Ha rubato in un magazzino e minacciato un testimone che lo aveva notato. È stato così rintracciato e denunciato dai carabinier, un trentenne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto martedì nel territorio di Tresignana. L’uomo si era introdotto illegalmente in un magazzino di proprietà di un altro cittadino residente nel comune e si è impossessato di alcuni oggetti. Poi, ha tentato di darsi alla fuga senza dare nell’occhio. Ma un testimone della zona lo ha notato e ha tentato inutilmente di farlo desistere. Anzi, il trentenne lo ha minacciato di ritorsioni qualora avesse riferito la cosa a qualcuno. Il testimone, fortunatamente, non ha ceduto alle intimidazioni e, dopo aver allertato il legittimo proprietario del magazzino, ha chiamato i carabinieri. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Copparo e della Stazione di Tresignana sono subito intervenuti. Dopo aver raccolto la testimonianza e la descrizione del responsabile del furto, i carabinieri hanno proceduto velocemente a rintracciarlo e perquisirlo alla ricerca della refurtiva, di cui però il trentenne si era precedentemente disfatto. Tuttavia, avendolo il testimone riconosciuto oltre ogni dubbio, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, a cui ora il reo dovrà rispondere di furto aggravato, minaccia ed esercizio arbitrario delle ragioni. A stupire è anche il fatto che il tutto è avvenuto per una refurtiva piuttosto modesta, composta per lo più da attrezzi da bricolage.

v.f.