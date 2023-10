Ruba auto e investe il proprietario. Patteggia tre anni e un risarcimento

Tre anni e due mesi oltre a un risarcimento alla parte civile per aver rubato un’auto e investito il proprietario nel tentativo di farla franca. È la pena patteggiata da un 31enne ferrarese (assistito dall’avvocato Enrico Segala) finito sotto inchiesta per rapina, lesioni e furto. Il caso si è concluso ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Silvia Marini. Già nel corso della precedente udienza il difensore aveva annunciato l’intenzione di chiedere un rito alternativo. E così ha fatto, arrivando a un accordo sulla pena detentiva, a cui si è aggiunto un risarcimento di 1.465 euro alla parte civile.

I fatti finiti al centro dell’udienza preliminare conclusa ieri mattina si sono verificati nel giugno del 2022. Il primo episodio di cui l’uomo doveva rispondere davanti al giudice è avvenuto il 19 giugno. In quell’occasione, il 31enne aveva notato una Ford Puma lasciata ferma con il motore acceso in via Nazario Sauro, mentre il conducente era sceso per buttare l’immondizia. Senza pensarci due volte ha colto la palla al balzo ed è salito a bordo, partendo in direzione corso Piave. Nel frattempo, accortosi del furto il proprietario dell’auto si è piazzato davanti alla vettura a braccia aperte per indurre il fuggitivo a fermarsi. Tentativo fallito drammaticamente. Il giovane ha infatti tirato dritto, investendo l’automobilista e provocandogli varie ferite a braccia, gomiti, ginocchia, caviglie e addome giudicate guaribili in quindici giorni. Per quei fatti è stato accusato di rapina e lesioni.

Dieci giorni dopo, il 31enne è tornato in azione. Ha notato un furgone di un corriere fermo e con l’abitacolo vuoto. Il conducente era infatti sul retro del mezzo per verificare un’anomalia. Anche in quel caso, l’imputato ha colto l’attimo ed è salito al volante, premendo sull’acceleratore. La corsa non è però durata molto. L’uomo ha infatti abbandonato il mezzo poco più avanti e se ne è andato a piedi. Non è però scappato a mani vuote. Dopo aver lasciato il furgoncino a bordo strada ha portato con sé il cellulare e il portafoglio che il fattorino aveva lasciato nell’abitacolo. Per questo secondo episodio il 31enne è finito sotto accusa per furto. Il caso, come anticipato, si è chiuso ieri con il patteggiamento della pena. Attualmente il 31enne si trova in carcere, ma la difesa sta valutando una eventuale detenzione domiciliare in una comunità o un affidamento in prova.

Federico Malavasi