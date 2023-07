Ruba cellulare a Ferrara, inseguito e arrestato: la rapina impropria

FERRARA

In pieno centro, in quel momento affollatissimo di persone in festa per la serata di musica sul Listone, ha avvicinato una giovane che stava parlando al telefono e gliel’ha strappato. Lui, un ragazzo malese che risulta residente a Vicenza e senza dimora in città, era in sella a una bici quando ha messo a segno il furto in via Mozzo delle Agucchie. Furto che si è poi trasformato in rapina impropria. Dopo aver rubato il telefonino alla giovane turista venezuelana, in vacanza a Ferrara da circa un mese, lo straniero ha infatti cercato la fuga sulla due ruote, fino a raggiungere via San Romano, dove è stato notato da due carabinieri liberi dal servizio. Sono stati loro ad eseguire poi l’arresto e a ricostruire che cosa accaduto in precedenza. Mentre i due militari passeggiavano in via San Romano avevano notato che l’uomo, in sella a una bicicletta, aveva avvicinato una ragazza che, in compagnia di un’amica stava facendo una videochiamata con il proprio smartphone. Con una mossa repentina lui lo ha strappato dalle mani della giovane e per bloccarla, l’ha colpita con una violenta spallata per poi darsi alla precipitosa fuga seguito di corsa dalle due giovani amiche della derubata

I due militari, pertanto, si sono posti anche loro immediatamente all’inseguimento del ciclista rapinatore che hanno raggiunto e bloccato qualche decina di metri più avanti. Ma lui nel frattempo si era già disfatto del telefonino. I carabinieri hanno quindi controllato palmo a palmo

tutto il percorso seguito dal rapinatore, rinvenendo lo smartphone rubato che era stato nascosto o in una siepe. Una volta preso è stato restituito alla ragazza. Mentre per il giovane malese è scattato l’arresto. Il pubblico ministero ha poi chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere, non essendo possibili i domiciliari, considerando che non ha una dimora fissa in città. Ieri mattina, il giudice del tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e rinviato a una successiva udienza il processo. Ritenendo, inoltre, fondata la possibilità che l’arrestato, se lasciato libero e senza controlli, possa commettere altri reati della stessa per il malese l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana negli orari che il medesimo organo di controllo riterrà opportuni. Per essere tenuto sotto controllo, fino all’udienza in cui sarà giudicato con rito direttissimo.

