Ruba collanine durante una festa: arrestato

Aveva rubato collanine d’oro ai giovani che stavano partecipando allo spettacolo ‘Dark Valley’ a Comacchio, il 29enne di origini magrebine che, nella serata di martedì, è stato arrestato a Genova dai carabinieri. Gli uomini dell’Arma hanno, così, dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo (che abita nel capoluogo ligure), emessa dal gip del Tribunale di Ferrara, per furto con strappo e ricettazione. Il giudice, infatti, ha concordato con gli elementi che gli erano stati forniti dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Comacchio che hanno condotto le indagini, avviate nella città lagunare nella notte di Halloween, tra il 31 ottobre ed il 1° novembre dello scorso anno.

Durante un servizio di polizia giudiziaria, infatti, l’uomo era stato individuato come presunto autore di un furto con strappo di una collana in oro dal collo di un ragazzo di Comacchio che stava assistendo agli spettacoli del ‘Dark Valley’, l’evento che era stato organizzato nell’area allestita in via dello Squero per festeggiare il week-end di Halloween. I carabinieri avevano portato in caserma il 29enne che, assieme ad altri due presunti complici entrambi di Genova, avevano raggiunto Comacchio a bordo di una automobile. Dopo alcuni accertamenti, l’uomo era stato rilasciato, in quanto non aveva con sé le catenine. Ma i militari non hanno perso le tracce del sospettato. Per non farsi notare, lo hanno seguito con abiti borghesi per controllare i suoi movimenti. Un’attività che non è stata vana e ha dato frutti: infatti, i carabinieri hanno sorpreso il 29enne in un’area di parcheggio vicino al luogo in cui si teneva la manifestazione, mentre stava spostando alcune foglie, sotto le quali aveva nascosto un calzino nero. All’interno dell’indumento aveva nascosto quattro collane in oro che sono state successivamente riconosciute da tre giovani che avevano partecipato alla serata di festa e a cui erano state sottratte con la tecnica dello strappo.

Gli uomini dell’Arma hanno provveduto alla restituzione dei gioielli ai legittimi proprietari e proseguito il lavoro sul caso. Come detto, nella serata del giorno di San Valentino, a Genova i carabinieri hanno individuato e arrestato il 29enne, dando così esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere che era stata emessa dal gip del Tribunale di Ferrara per furto con strappo e ricettazione. L’uomo è stato poi portato al carcere Marassi del capoluogo ligure, mentre i complici, due ragazzi italiani di 20 e 25 anni, sono stati denunciati in stato di libertà.

Valerio Franzoni