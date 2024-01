Ruba creme e minaccia un vigilantes: arrestato

Stacca a morsi l’antitaccheggio da un paio di creme e aggredisce il vigilantes che lo aveva scoperto. Si è conclusa con le manette ai polsi la spesa di un ferrarese sorpreso a rubare all’interno dell’Ipertosano. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì. Secondo le ricostruzioni della polizia, l’uomo – un venditore ambulante ferrarese – si era impossessato di due creme, nascondendole in tasca dopo aver rotto con i denti il dispositivo di sicurezza. All’uscita ha raggiunto la moglie, che lo aspettava in auto nel parcheggio del supermercato. Qui è stato però raggiunto da un vigilantes in borghese che si era accorto del suo comportamento. Lo ha fermato chiedendogli conto della merce non pagata e quello, in tutta risposta, ha reagito in maniera aggressiva, spintonandolo e minacciandolo di morte. All’arrivo degli agenti delle volanti i due stavano ancora discutendo.

Riportata la situazione alla calma e ricostruiti i contorni dell’accaduto, i poliziotti hanno arrestato il commerciante – già noto per diversi precedenti di polizia – con l’accusa di rapina impropria. Ieri mattina, l’uomo è comparso in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà (la procura aveva chiesto la misura cautelare del divieto di dimora). Il difensore dell’arrestato, l’avvocato Roberto Buzzola, ha chiesto i termini a difesa ottenendo un rinvio al 4 marzo per entrare nel vivo del processo. "Il nostro obiettivo è quello di accertare la realtà dei fatti – ha commentato l’avvocato Buzzola –. Valuteremo anche le immagini delle telecamere. Siamo certi che non si tratti di una rapina impropria". L’ambulante non è stato l’unico a finire nei guai l’altro ieri. La moglie, che lo attendeva fuori, è stata infatti denunciata per il possesso di un coltello con una lama di 32 centimetri che si trovava all’interno dell’auto della coppia.

f. m.