Ruba dai carrelli della spesa: denunciata

È indiziata di furto aggravato, la giovane donna che è stata identificata e denunciata all’Autorità giudiziaria dai carabinieri del Nucleo operativo di Copparo. I fatti risalgono ai primi giorni del mese di giugno, quando alcuni clienti di supermercati copparesi hanno presentato denunce, in quanto erano stati derubati di loro effetti personali. Gli stessi clienti di alcuni esercizi commerciali di Copparo, infatti, sono stati oggetto di ‘sgradevoli attenzioni’ da parte di una giovane donna che aveva un ben collaudato modus operandi, che le consentiva di non farsi cogliere in flagrante mentre perpetrava il furto. In sostanza, la ragazza approfittava di alcuni momenti di disattenzione delle proprie vittime, mentre stavano riponendo la spesa in automobile o stavano riportando il carrello agli appositi raccoglitori presenti nelle aree di parcheggio. E proprio in quegli istanti, entrava in azione e si impossessava rapidamente dei loro effetti personali. Successivamente, si dileguava, confondendosi con il resto della clientela del supermercato per non farsi rintracciare. Una distrazione può colpire chiunque mentre sta compiendo normalissimi gesti dopo aver fatto gli acquisti, e di ciò era ben consapevole la giovane che agiva velocemente per evitare di essere pizzicata con le mani nel sacco. Spesso le vittime, scelte con cura tra persone anziane, sole e più vulnerabili, si accorgevano dell’ammanco solo quando era troppo tardi, data la particolare abilità della donna nel colpire e far poi perdere le proprie tracce.

Dopo alcune denunce di furto ricevute, la questione è stata oggetto di attenzione da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Copparo, che si sono messi all’opera per cercare di individuare la donna. Gli uomini dell’Arma hanno avviato un’intensa attività di indagine, con osservazioni mirate, l’acquisizione di testimonianze e attentamente scandagliato le riprese dei circuiti di videosorveglianza presenti nei contesti in cui la giovane colpiva. Un lavoro minuzioso, che ha consentito ai militari di identificare la ragazza e di denunciarla all’Autorità giudiziaria in quanto indiziata del reato di furto aggravato. Fondamentali sono state altresì le denunce presentate ai carabinieri da parte di alcuni clienti che avevano subito il furto, mentre stavano riponendo la loro spesa nel baule dell’auto.

Valerio Franzoni