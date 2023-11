Ruba deodoranti al Bennet. Inseguito e arrestato dai militari

I Carabinieri della Stazione di Cento hanno arrestato un ventitreenne marocchino che nel tardo pomeriggio di lunedì si era reso responsabile del reato di rapina impropria. L’uomo era stato notato aggirarsi con fare sospetto all’interno del supermercato Bennet, dagli addetti alla vigilanza. Dopo aver nascosto sotto i vestiti deodoranti e generi alimentari vari, per il valore di un centinaio di euro, il 23enne aveva superato le casse senza pagare la merce prelevata ma era stato fermato dagli addetti alla sicurezza che intanto avevano allertato i Carabinieri. Nel tentativo di fuga l’extracomunitario aveva anche spintonato le guardie giurate ma le intenzioni sono state subito vanificate dal pronto intervento dei Carabinieri della Stazione di Cento che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio con compiti di prevenzione e repressione dei reati predatori. La merce è stata restituita e l’uomo condotto in caserma, risultato anche irregolare sul territorio nazionale. Trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, il processo celebrato con rito direttissimo avanti al Tribunale di Ferrara lo ha condannato, con patteggiamento, ad un anno di reclusione con sospensione della pena.