Ruba e aggredisce gli agenti Arrestato, patteggia la pena

Ruba al supermercato e aggredisce prima l’addetto alla vigilanza che cercava di fermarlo e poi gli agenti della polizia locale intervenuti in supporto. L’uomo, un 32enne italiano, è stato alla fine bloccato e arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì all’ipercoop il Castello. Il 32enne si era impossessato di vari prodotti (valore complessivo 400 euro) per poi cercare di uscire oltrepassando le casse automatiche senza pagare. Al suo passaggio, però, è scattato l’allarme anti taccheggio facendo intervenire la vigilanza. L’uomo ha cercato di scappare, ma l’addetto alla sicurezza lo ha inseguito. Una volta raggiunto, è nata una colluttazione nel corso della quale il 32enne ha strattonato la borsa con la merce che la guardia giurata aveva tentato di recuperare, procurando al malcapitato alcune escoriazioni alle mani.

Il parapiglia è stato notato da una pattuglia della polizia locale che si trovava nella zona, la quale è intervenuta per dare man forte all’addetto alla sicurezza. Alla vista delle divise, invece di desistere, l’uomo ha iniziato a spintonare gli agenti e a colpirli con delle gomitate. Nel frattempo sono arrivate sul posto altre pattuglie con il cui supporto il soggetto è stato bloccato e arrestato. Ieri mattina il 32enne è stato processato per direttissima e ha patteggiato 18 mesi di reclusione. "Ancora una volta la polizia locale dimostra concretezza nel perseguire chi crede di farla franca – ha commentato il vicesindaco Nicola Lodi – Oggi la polizia locale è un punto cardine per la sicurezza urbana. Purtroppo l’opposizione nega l’operato di un corpo completamente rammodernato".