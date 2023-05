Ruba formaggio ma viene assolto "Tenuità del fatto"

Era stato sorpreso a rubare sei tranci di Parmigiano Reggiano alla Coop di Argenta. E non era la prima volta che il protagonista di questa vicenda – un 52enne argentano – veniva pizzicato a impossessarsi di prelibatezze varie in circostanze analoghe. Tempo addietro, infatti, era stato sorpreso nel Ravennate con ben sedici tranci di Parmigiano (stagionato 36 mesi), una cassa di birra e una bottiglia di Champagne. Per quel colpo, aveva patteggiato un paio di mesi di reclusione davanti al tribunale della città romagnola. Stavolta, però, le cose sono andate diversamente. Comparso in aula a Ferrara per rispondere di quel furto da 140 euro nel supermercato argentano, il giudice lo ha assolto per "tenuità del fatto", in applicazione della legge Cartabia.