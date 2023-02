Ferrara, ruba un furgone e scappa: arrestato

Ruba un furgone e scappa: arrestato

Ferrara, 1 febbraio 2023 – Ruba un furgone e si dà alla fuga. Gli uomini dell’Arma lo inseguono e finisce in manette. Prima di arrestarlo, l’uomo ha opposto resistenza ai carabinieri. Una breve colluttazione che si è conclusa con le manette ai polsi del delinquente. L’uomo, un 30enne veronese, ha finito la sua corsa dopo un inseguimento rocambolesco tra Ferrara e Santa Maria Maddalena.

Il fatto è successo lunedì mattina verso le 11 in viale Cavour, quando è stato segnalato un furto ad un furgone di una società nel settore della logistica. Un uomo ha approfittato del mezzo rimasto incustodito per qualche secondo e si è messo alla guida per poi fuggire nel dedalo di vie della città. A questo punto sono state immediatamente diramate le ricerche a tutte le pattuglie in servizio, da parte della locale centrale operativa dei carabinieri di Ferrara, che si sono posizionate negli accessi .

Questo al fine di rintracciare e bloccare il veicolo rubato. Una pattuglia, in servizio lungo via Venezia, ha notato transitare il furgone rubato che si stava dirigendo a forte velocità fuori dal centro urbano e verso il ponte sul Po per raggiungere il territorio polesano. Il ladro, nella sua folle e pericolosa corsa, ha messo in serio rischio anche altri automobilisti, che transitavano sulla via Padova fino al ponte sul Po, che segna il confine tra l’Emilia-Romagna ed il Veneto.

Anche in questo tratto ha iniziato a sorpassare i veicoli che lo precedevano proprio sul viadotto, per seminare le auto dei carabinieri che lo braccavano.

Il malvivente, giunto in località Santa Maria Maddalena di Occhiobello nel Rodigino, ha imboccato alcune vie in centro al paese. Ad un certo punto i militari sono riusciti prontamente a fermarlo in prossimità della via Piave. Il ladro, però, vistosi bloccato si è dato subito alla fuga a piedi cercando di scappare tra le case del cento di Santa Maria Maddalena.

I militari, però, hanno proseguito l’inseguimento a piedi, riuscendo a raggiungere e bloccare l’uomo dopo un centinaio di metri. Il fuggiasco ha avuto una successiva colluttazione con i carabinieri, i quali sono riusciti ad ammanettarlo. I militari sono riusciti a calmarlo, nonostante abbai cercato più volte di scappare. Il furgone è stato recuperato ed immediatamente restituito al legittimo proprietario. Il malvivente, dopo l’arresto, è stato poi condotto al comando provinciale dei carabinieri di Ferrara dove è stato identificato.

Si tratta di S.I. un trentenne veronese senza fissa dimora, il quale nel pomeriggio di martedì è stato portato davanti al giudice monocratico del tribunale di Rovigo, che ha convalidato l’arresto. L’uomo è stato accusato di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria di Castelmassa (Rovigo). Il giudice, inoltre, ha disposto altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ferrara per altri reati commessi dall’uomo nelle medesime circostanze, quali la violazione del foglio di via dal capoluogo estense e la guida con patente revocata. Un’altra operazione conclusa con successo dai carabinieri della compagnia di Ferrara.