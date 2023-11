Ruba il cellulare a una street tutor, giovane bloccato

Ruba il cellulare a un’operatrice della Securfox, ma lei reagisce e, con l’aiuto del collega, blocca l’aggressore in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Fotogrammi del parapiglia scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in via Vaspergolo, a due passi da galleria Matteotti. I due operatori della vigilanza stavano svolgendo il servizio di street tutor proprio in quell’area. All’improvviso un giovane gli si è avvicinato e ha afferrato il cellulare della donna per poi tentare di dileguarsi per le vie del centro. Le cose non sono però andate come si aspettava. Gli street tutor lo hanno infatti inseguito e, pochi metri più in là, sono riusciti a bloccarlo. Immediata la chiamata ai carabinieri, arrivati sul posto con due pattuglie. Dopo aver ascoltato i racconti dei presenti, i militari hanno portato il giovane in caserma. Fortunatamente, nessuno dei due operatori ha riportato ferite. Il fatto è accaduto sotto gli occhi di decine di persone che in quel momento affollavano quella parte di centro.