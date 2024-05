Ruba il formaggio al supermercato, ladra in manette

I carabinieri della stazione di Argenta hanno arrestato in flagranza di reato una donna, proveniente dal bolognese, che aveva appena commesso un furto ai danni del supermercato. La donna era stata bloccata alle casse e, dal controllo della sua borsa, era emerso che non aveva pagato tre confezioni di parmigiano reggiano stagionato da circa un chilo ciascuna, che aveva nascosto in borsa dopo averne rimosso le etichette antitaccheggio. La refurtiva, del valore complessivo di poco più di 80 euro, è stata recuperata e restituita dai carabinieri al gestore del supermercato. Dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria estense, la donna è stata rimessa in libertà. Continuano i servizi di controllo sul territorioc he portano a scoprire ladri e criminali sul territorio argentano. I militari ancora una volta fanno emergere quanto siano preziosi per la comunità.