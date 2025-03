Ruba il Parmigiano finisce in manette

Entra al supermercato, mentre è pieno di clienti, e prova a scappare dopo aver rubato alcuni tranci di Parmigiano. Bloccato dalla sicurezza reagisce in modo aggressivo e viene arrestato. A finire in manette, per mano dei carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano, un pluripregiudicato trentenne residente a Cento. Deve rispondere del reato di rapina. È accaduto giovedì alle 19: la Coop nel centro di San Giorgio brulicava di persone e il 30enne si stava aggirando tra gli scaffali. A un certo punto, però, il soggetto si è infilato all’interno della giacca e nelle tasche dei pantaloni diversi pezzi di Parmigiano e altri generi alimentari, per un valore di circa 300 euro, con l’intenzione di scappare dal supermercato. Vedendosi ostacolato nella fuga dalla vigilanza , il 30enne, residente a Cento di Ferrara, è diventato aggressivo. La chiamta ai carabinieri è arrivata di conseguenza. In pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri. All’arrivo dei militari il giovane stava tenendo ancora un atteggiamento aggressivo, ma è stato bloccato e arrestato per rapina.