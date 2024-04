Ruba in un chiosco. Giovane fermato

Alcune pattuglie della squadra Volanti della polizia di Stato, sono intervenuti nei pressi di via Volano, in città, su richiesta di alcuni cittadini che segnalavano una persona in stato confusionale. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato l’uomo che in effetti era stato in stato confusionale, che se l’è presa anche con una volante, rompendo uno specchietto retrovisore. Poi la scoperta che poro prima aveva commesso un furto in un chiosco poco distante. Il giovane è stato portato all’ospedale di Cona per essere sottoposto ad alcuni accertamenti sanitari, mentre nel frattempo gli uomini della Mobili stanno provvedendo a indagare che cosa sia accaduto poco prima e perché avesse addosso sostanza stupefacente.