Ruba le sigarette e scappa. Inseguito e arrestato

Mattinata decisamente concitata ieri, per i titolari della tabaccheria ‘Dall’Angela’ di Corporeno che si sono ritrovati a fare i conti con un furto di sigarette elettroniche da parte di una persona, che si è però ritrovata alle calcagna sia i tiolari che i carabinieri. E’ bene ricodare, che inseguire un ladro è un gesto azzardato che potrebbe sfociare in qualcosa di ben più grave di un sempllice furto qualora il malintenzionato fosse armato e senza scrupoli, ma stavolta è andata bene e grazie anche alla prontezza d’intervento dei carabinieri, è stata recuperata refurtiva e preso il ladro. Tutto è accaduto in mattinata.

"Erano le 9 quando è entrata una persona con il cappuccio, ha lasciato la porta aperta e senza dire niente si è diretto all’espositore delle sigarette elettroniche, l’ha preso ed è uscito. C’erano 10 pacchetti di sigarette elettroniche per un valore di 80 euro – è il racconto di Cristina Lavezzo – ho subito urlato a mio marito che si è precipitato fuori dalla porta per vedere dove andava questo ragazzo, uno straniero, giovane". Qui il gesto azzardato che però ha permesso di non perdere le tracce del ladro. "Abbiamo avvertito subito i carabinieri ma alla paura ha prevalso la rabbia, stanchi dei furti – prosegue – fortunatamente il giovane era a piedi e per mio marito è stato possibile non perderlo di vista durante la fuga".

E ancora: "E’ andato sulla ciclabile che c’è su via Nuova dietro al Centro Verde e l’ha aspettato. Intanto ho avvertito i carabinieri che ci trovavamo su via Nuova. Sono arrivati subito e gli ho dato indicazioni così hanno fatto il giro andando su via Alberelli". Per beccarlo dall’altra parte. "Vedendo che mio marito non tornava, sono andata anche io lungo la ciclabile – prosegue il racconto – ho visto che il ladro stava attraversando i campi in direzione via Nuova. E’ lì che è stato fermato dai carabinieri che erano già lì. Sono stati molto bravi, velocissimi nell’intervenire e quindi a prendere il ladro. Abbiamo poi proceduto alla denuncia e recuperato la refurtiva".

Stavolta è andata bene ma la raccomandazione è di non fare mai gesti azzardati. E sembra che il fenomeno del furto di sigarette ultimamente sia stato anche a Renazzo. In una delle tabaccherie della frazione, infatti, 5 ragazzini sarebbero riusciti a mettere a segno la razzia, rubando l’espositore delle sigarette elettroniche. Ma l’intervento immediato e il fatto che i ragazzini e i loro genitori fossero conosciuti, avrebbe in qualche modo ricomposto la situazione. Anche l’altra tabaccheria parla di continui furtarelli per i quali occorre stare sempre con gli occhi aperti.

Laura Guerra