Ruba, si schianta e fugge in bici. Scoperto, ora rischia la condanna

Un paio di furti in abitazione e un maldestro tentativo di fuga rischiano di costare molto caro al presunto responsabile di quei raid. L’uomo – un italiano originario di un’altra regione attualmente detenuto per diversa causa – è stato individuato dai carabinieri e ora è a processo. Per quei fatti, ieri mattina, la procura ha chiesto la condanna a sei anni di reclusione, mentre la difesa ha insistito per l’assoluzione ritenendo le prove troppo incerte. Per conoscere la decisione del giudice bisognerà attendere il 10 ottobre, data fissata per la sentenza.

Ma quali sono le vicende per le quali l’imputato è finito a giudizio? Per saperlo bisogna riavvolgere il nastro fino al 14 marzo 2019. Siamo a Dogato. Due persone commettono un furto in un’abitazione poi si allontanano a bordo di una Ford Focus. Pochi istanti dopo, il padrone di casa rientra e trova la porta scassinata e la casa ‘alleggerita’ di preziosi per un valore di circa 2.500 euro. Un vicino si fa avanti dicendo di aver visto due soggetti allontanarsi poco prima dall’abitazione del malcapitato. Scatta la denuncia ai carabinieri i quali, nel frattempo, trovano abbandonata in un fosso una macchina identica a quella utilizzata dai ladri. Il veicolo è intestato a quello che si sospetta essere un prestanome e dall’abitacolo spuntano la refurtiva del colpo appena compiuto e un cellulare. Dagli accertamenti sulle ultime chiamate di quel telefono si risale all’identità (e all’utenza) dell’odierno imputato. È un elemento importante per risalire ai responsabili, ma non è l’unico. La telecamera si sorveglianza di un bar della zona riprende infatti un soggetto che parla al telefono e che presenta una vistosa ferita al capo (ritenuta compatibile con l’incidente). Dall’analisi dei tabulati emerge che effettivamente il sospettato si trovava in quella zona proprio in quel momento.

Dopo il passaggio al bar, il soggetto rispunta nelle immagini delle telecamere della stazione di Rovereto. L’imputato arriva in sella a una bici (che poi risulterà rubata in un’altra abitazione) per poi salire su un treno per Ferrara. Gli elementi nelle mani dei militari iniziano a essere parecchi. La prova del nove arriva con il riconoscimento fotografico del soggetto da parte del vicino di casa della vittima del furto e di un’altra persona che ha dichiarato di averlo incrociato poco dopo il raid. Per gli inquirenti ce n’è abbastanza per sostenere l’accusa a processo. Il verdetto tra una decina di giorni.

f. m.