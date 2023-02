Ruba un cane e chiede soldi per restituirlo

Si è risolta positivamente la vicenda che ha visto come protagonista Smith, un cucciolo di chihuahua, che dopo essere uscito dal cortile dell’abitazione è stato portato via da due uomini che transitavano in auto, come ha riferito una testimone alla Polizia Locale. I due si sono fermati alla vista del cagnolino e lo hanno caricato in auto immediatamente, senza guardarsi in giro. "Io sono uscita di casa dopo pochi minuti e il mio cagnolino era sparito", ha dichiarato la proprietaria. Il giorno dopo uno dei due uomini le ha chiesto del denaro per riavere il suo cane, dandole appuntamento davanti al bancomat, ma non è riuscito ad ottenere nulla, in quanto la Polizia Locale lo aveva già identificato. L’uomo, 38enne domiciliato a Tresigallo, è stato denunciato per furto e tentata estorsione.