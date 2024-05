Ruba un cellulare e chiede riscatto. Trentenne finisce a processo

Altri guai per la trentenne romena arrestata nei giorni scorsi per una serie di rapine e furti (alcuni con violenza sessuale) ai danni di anziani in zona stazione. Per la donna, attualmente in carcere, era fissato per la giornata di ieri un altro procedimento per un episodio analogo. La condotta contestata rientra perfettamente in quello che gli inquirenti hanno identificato come il suo modus operandi ormai collaudato. Il fatto di cui si doveva discutere ieri in aula risale al 2020. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la trentenne avrebbe avvicinato la propria vittima in zona stazione, forse con la ’solita’ tecnica dell’offerta di prestazioni sessuali. Approfittando di quell’istante di distrazione avrebbe poi rubato il cellulare al malcapitato. In seguito avrebbe cercato di ricattarlo chiedendogli venti euro in cambio della restituzione della sim card, tentativo che però è andato a vuoto. La vittima sporse denuncia e nel mirino degli investigatori finì subito la trentenne. Per quella vicenda la donna è imputata di furto con destrezza e tentata estorsione. L’udienza di ieri è stata rinviata in quanto non è stata disposta la traduzione dell’imputata dal carcere al tribunale.

Come anticipato, il nome della trentenne è ormai ben noto alle forze di polizia. La scorsa settimana è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla squadra mobile. Quel filone investigativo conta in tutto nove vittime – per lo più anziani, tra loro anche un invalido –, protagoniste loro malgrado di episodi accaduti tra il giugno del 2023 e il marzo del 2024. L’indagata, secondo quanto emerso, adescava le proprie vittime proponendo rapporti sessuali, ma la sua vera intenzione era quella di derubarli. In alcuni casi sarebbe addirittura arrivata a palpeggiare il malcapitato di turno al fine di distrarlo e alleggerirlo di soldi o cellulare. In tutto sono quindici le contestazioni che le vengono mosse (quattordici delle quali contemplate dall’ordine di custodia cautelare). A suo carico, stando a quanto trapelato, sarebbe già stato emesso un foglio di via da Ferrara della durata di tre anni, provvedimento che però lei aveva violato. Per questo illecito ci sarebbe già aperto un procedimento parallelo. La maggior parte degli episodi contestati si sarebbe verificata in zona stazione, salvo un paio di fatti avvenuti in via Garibaldi e nel piazzale Kennedy.

