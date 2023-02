Sorpreso a rubare un monopattino elettrico, viene arrestato dalla polizia. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio (nei giorni scorsi era stato denunciato anche per il furto di una bicicletta elettrica), è stato notato dagli agenti in zona via Bologna. Al passaggio della pattuglia, l’uomo aveva appena scassinato la catena che lo legava e si era impossessato del monopattino. Individuato dai poliziotti è stato arrestato e giudicato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato a un’altra udienza per proseguire con il processo. Nel frattempo, il soggetto è stato rimesso in libertà.