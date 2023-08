Ruba un paio di boxer Arrestato poco dopo

COMACCHIO

Ha rubato un paio di boxer, si è dato alla fuga e per farlo, ha fatto ’il diavolo a quattro’. E’ accaduto mercoledì mattina quando ai carabinieri di Comacchio è arrivata la chiamata disperata della titolare di un negozio di abbigliamento, la quale aveva appena subìto il furto di un costume da bagno da parte di un giovane, che per assicurarsi la fuga l’aveva strattonata facendola rovinare a terra. Sul posto sono intervenute le pattuglie di Lido degli Estensi, Porto Garibaldi e Lagosanto per le immediate ricerche del fuggitivo, il quale veniva fermato nel retro spiaggia di Lido degli Estensi mentre indossava proprio il paio di boxer, del valore di circa cinquanta euro, che aveva poco prima rubato. Dai successivi accertamenti emergeva che il ventiduenne straniero, da alcuni anni in Italia, risultava essere sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in un comune della Lombardia per reati analoghi, alla quale tuttavia non aveva mai ottemperato. Tratto in arresto per rapina impropria, ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice che ha poi disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto

di dimora in provincia

di Ferrara.