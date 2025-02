Ruba un paio di scarpe da un’auto in sosta in zona stazione: nei guai

Un arresto e due denunce. Sono i risultati degli ultimi controlli svolti dagli agenti delle volanti insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine, con il suporto degli investigatori della squadra mobile. Entrando nel dettaglio del servizio, svolto nei giorni scorsi tra il centro e la zona stazione, una volante è intervenuta in Gad dove era stata segnalata una persona sospetta aggirarsi attorno alle auto in sosta. Il controllo ha permesso di identificare un individuo il quale aveva poco prima infranto il vetro di un’autovettura rubando dall’interno un paio di scarpe riconosciute dal proprietario come proprie in quanto personalizzate. La persona è stata quindi denunciata per furto aggravato.

In serata gli agenti hanno poi notato un individuo sospetto fermo all’ingresso della stazione il quale, alla vista della pattuglia, è entrato nell’androne dirigendosi verso la biglietteria al momento chiusa. Raggiunto dagli agenti ha iniziato a innervosirsi, pertanto gli operatori hanno deciso di approfondire il controllo, rinvenendo all’interno delle tasche dei pantaloni due pezzi di hashish da 65 grammi. L’uomo è stato arrestato. Poco dopo, il personale del reparto prevenzione crimine ha controllato persona a bordo di un monopattino la quale, alla vista della pattuglia, si era allontanata in maniera repentina. Durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri con all’interno due grammi di cocaina. Per tale ragione è stato sanzionato. Nella nottata di martedì, la volante è intervenuta in un albergo del centro a seguito della segnalazione di una persona che disturbava. Gli agenti hanno individuato il soggetto, visibilmente ubriaco, e lo hanno sanzionato. La squadra mobile, infine, ha denunciato una persona per ricettazione in quanto trovata con un borsello risultato rubato nel parcheggio sul retro della stazione.