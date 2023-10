Ruba una macchina. Finisce nei guai

I militari della stazione di Mesola hanno individuato l’autore del furto di una vettura rubata in una casa nelle campagne di Mesola e rinvenuta in paese. Si tratta di un 36enne, già destinatario di un avviso orale, il quale, dopo avere utilizzato l’auto rubata – peraltro lasciata dai proprietari con le chiavi inserite – l’ha abbandonata. Una volta identificato dai militari, è stato quindi denunciato per il reato di furto d’uso.