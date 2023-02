Rubano gasolio, ma finiscono fuori strada

Rubano un furgone, poi si introducono nell’azienda di Codigoro dell’ex presidente di Confagricoltura Gianluca Vertuani per forzare la cisterna e razziare millecinquecento litri di gasolio. Durante la fuga, però, i ladri perdono il controllo del mezzo e finiscono nel fosso. A questo punto, sono costretti ad abbandonare il furgone e a scappare a mani vuote. Restano però i danni alla cisterna forzata per prosciugarla del carburante. È accaduto nei giorni scorsi alla ditta dell’imprenditore agricolo, che, oltre ai terreni a Codigoro, possiede appezzamenti a Portomaggiore.

Si parla di 250 ettari coltivati a mais, noci biologiche, pomodori, soia e grano. Negli anni Vertuani ha subito diversi furti di gasolio. Ogni volta queste razzie creano non pochi disagi. "Già, perché anche se il gasolio è stato recuperato, restano i danni", sottolinea l’imprenditore agricolo. E aggiunge: "I ladri sono scappati a mani vuote. Forse hanno perso il controllo del mezzo perché disturbati. Il furgone, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stato rubato proprio per commettere delle razzie". I militari hanno messo in guardia Vertuani: "Mi hanno invitato a stare attento perché con l’inizio in questo periodo dei lavori con i trattori, i ladri punteranno a rubare i mezzi agricoli e ovviamente il gasolio". Secondo Vertuani è difficile difendersi dai furti nelle campagne: "Scambiarsi informazioni via Whatsapp tra coltivatori? Le nostre aziende sono molto distanti una dall’altra ed è difficile aiutarsi tra agricoltori. Serve invece l’azione dei carabinieri che ci informano sui furti dei malviventi. Come hanno fatto con me avvertendomi del ritorno delle razzie nelle campagne". Poi ricorda i furti subiti: "Due anni fa sempre a Codigoro – conclude Vertuani – e poi anche Portomaggiore sono stato derubato. già è difficile il nostro lavoro e in più dobbiamo occuparci di questi malviventi che lasciano comunque danni a ogni loro incursione".

Matteo Radogna