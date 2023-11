Rubano nel condominio. Madre e figlio nei guai. Hanno portato via olio e un abito da sposo

Gli inevitabili rumori che madre e figlio hanno compiuto per entrare nell’androne del condominio di via Bartolino da Novara ha insospettito una studentessa che vive in affitto in un appartamento dello stabile. Proprio lei ha dato l’allarme e poi, con sangue freddo, si è messa pure a filmarli. Loro, incuranti di quanto stava accadendo alle loro spalle, hanno racimolato tutto quello che hanno trovato in quell’androne, dove in un armadio erano conservati un vestito maschile da cerimonia, una pelliccia e cinque taniche di olio. Tutto preso e portato via, per poi darsi alla fuga. Nel frattempo, però, sono arrivati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della questura che hanno fermato madre e figlio poco distanti dal condominio, in via Mortara. Con sé la coppia aveva ancora tutta la refurtiva: la pelliccia, l’abito da cerimonia e le taniche dell’olio. Impossibile negare che non erano stati loro a introdursi nel condominio e compiere la razzìa di quanto era possibile rubare. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Lei, la madre, non nuova a queste ’imprese’, considerando che ha una lunga serie di precedenti specifici, mentre il figlio, diciottonne, era alla ’sua prima volta’. Ieri mattina sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Ferrara, Sandra Lepore, per l’udienza di convalida dell’arresto che era stato disposto dal pubblico ministero di turno, Stefano Longhi. Il giudice ha prima convalidato l’arresto per entrambi, disponendo poi la revoca della misura cautelare. Madre e figlio hanno chiesto di definire il ’conto’ ricorrendo a riti alternativi. Il patteggiamento per il figlio sarà formalizzato nell’udienza fissata per martedì 21. Stesso giorno in cui la madre sarà giudicata con rito abbreviato, perché con i suoi precedenti non può accedere al patteggiamento. L’incessante attività finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio – sottolineano dalla questura – ha fatto registrare una diminuzione dei furti di qualunque tipologia perpetrati in città nel periodo dal 1.1.2023 al 31.10.2023 del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 ultimo anno pre pandemico, con 600 furti in meno. Si è registrato, inoltre, un notevole incremento degli arresti e delle denunce relativi ai responsabili di reati contro il patrimonio commessi in città.