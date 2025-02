Ferrara, rubano un portafoglio sul bus e fuggono. Due denunce per borseggio

Ferrara, 11 febbraio 2025 – Una doppia denuncia per un caso di borseggio su un mezzo pubblico cittadino. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), infatti, nella giornata di lunedì 10 febbraio, è intervenuto in viale Cavour, in quanto una cittadina stava inseguendo due donne, le quali poco prima le avevano rubato il portafoglio sull’autobus.

Il furto sul bus e poi la fuga

In particolare la donna ha specificato che, mentre si trovava a bordo del mezzo pubblico, ha notato un atteggiamento sospetto delle due donne, tanto poi di accorgersi che avevano rubato qualcosa dalla borsetta. Accertato questo, la donna è scesa dal veicolo pubblico inseguendo le due borseggiatrici chiamando nel contempo il 113. In quel frangente le donne hanno lanciato il portafoglio nel tentativo di guadagnare le fuga, poi fermata all’arrivo della pattuglia di Polizia. Gli agenti hanno accertato che le due borseggiatrici avevano trattenuto la somma di 150 euro prima di gettare il portafoglio. Le due donne, quindi, sono state denunciate in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, mentre la somma in denaro è stata restituita alla legittima proprietaria.

Sanzionata una donna in un bar

Sempre nella giornata di lunedì 10 febbraio, il personale dell’UPGSP è intervenuto per una lite in un bar in quanto una cliente ha lamentato il fatto che la titolare del locale non la faceva entrare per consumare. Gli agenti hanno accertato che la proprietaria aveva deciso di non somministrare bevande alcoliche alla cliente in quanto era già in evidente stato di alterazione e pertanto hanno proceduto a sanzionarla amministrativamente.